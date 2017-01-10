Трамп примет решение о мерах против РФ после инаугурации

Избранный президент Америки Дональд Трамп после инаугурации и переговоров с разведкой будет принимать решение о том, следует ли новой администрации принимать какие-то меры в отношении России в связи с кибератаками, приписываемыми ей. Об этом заявила СМИ Келлиэнн Конуэй, ближайшая помощница республиканца.

Журналисты поинтересовались у Конуэй, считает ли Трамп возможным одновременно пытаться "наказать" Москву и налаживать с ней отношения, или ему придется выбирать "один из двух путей". Конуэй ответила, что все зависит от конкретного вопроса. Но у Трампа нет необходимости делать это. В частности избранный президент приветствовал бы сотрудничество с официальной Москвой в вопросах борьбы против террористической группировки ИГИЛ (запрещена в Российской Федерации).

В декабре 2016 года Вашингтон, ссылаясь на якобы имевшую место причастность России к кибератаками, объявил о введении новых санкций. Они коснулись Федеральной службы безопасности, Главного управления Генштаба ВС РФ и ряда российских компаний. Американское правительство также выслало из страны 35 российских дипломатов и объявило о закрытии двух объектов в штатах Мэриленд и Нью-Йорк, принадлежащих Российской Федерации.

Россия неоднократно отвергала причастность к кибератакам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новые санкции, сказал, что они являются проявлением агрессии, пишет Вести.Ru.