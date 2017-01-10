Информационно-аналитическое сетевое издание
вторник, 10 Января, 2017
Видео Интервью

Подробно

Трамп примет решение о мерах против РФ после инаугурации

09.01.2017 - 13:12

Избранный президент Америки Дональд Трамп после инаугурации и переговоров с разведкой будет принимать решение о том, следует ли новой администрации принимать какие-то меры в отношении России в связи с кибератаками, приписываемыми ей. Об этом заявила СМИ Келлиэнн Конуэй, ближайшая помощница республиканца.

Журналисты поинтересовались у Конуэй, считает ли Трамп возможным одновременно пытаться "наказать" Москву и налаживать с ней отношения, или ему придется выбирать "один из двух путей". Конуэй ответила, что все зависит от конкретного вопроса. Но у Трампа нет необходимости делать это. В частности избранный президент приветствовал бы сотрудничество с официальной Москвой в вопросах борьбы против террористической группировки ИГИЛ (запрещена в Российской Федерации).

В декабре 2016 года Вашингтон, ссылаясь на якобы имевшую место причастность России к кибератаками, объявил о введении новых санкций. Они коснулись Федеральной службы безопасности, Главного управления Генштаба ВС РФ и ряда российских компаний. Американское правительство также выслало из страны 35 российских дипломатов и объявило о закрытии двух объектов в штатах Мэриленд и Нью-Йорк, принадлежащих Российской Федерации.

Россия неоднократно отвергала причастность к кибератакам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новые санкции, сказал, что они являются проявлением агрессии, пишет Вести.Ru.

ПолитикаБольше материалов
Окопная война Донбасса
Отдел информации
Как будем брать города
Константин Щемелинин
Качели 2017-го
Дмитрий Стешин
Украина: война после войны
Владислав Гулевич
Русский год Донбасса
Андрей Бабицкий
Победа Донбасса неизбежна
Геннадий Дубовой
Колесо историиБольше материалов
Бог пришел на землю
Иоанн Златоуст
Незабытые солдаты империи
Руслан Устраханов
Когда не слушают святых
То мгла безумия застилает страну
Александр Гончаров
Попытка осмысления Катастрофы
Задача - создание ядра соборного организма России
о. Николай (Лызлов)
БлогиЕще
Когда стыдно за иерархов
Церковный аккорд в "украинизации" Белоруссии
Егор Друм
Будьте русскими в новом году
Уважают только сильных русских и сильную Россию
Отдел информации
ПроисшествияЕще
День памяти Владимира Сухомлина
4 января 2003 года был жестоко убит журналист Владимир Сухомлин
Александр Владимиров
Дело Карауловой: 4 вместо 14
Мягкость к поклонникам "джихада" может обернуться большой кровью
Руслан Устраханов
ОбществоЕще
Свет Отца и шелуха прагматиков
Демократические бредни и монархическая реальность
Александр Гончаров
Слово о русских
Надеемся на Бога! Надеемся на Россию! А больше и надеяться не на кого!
Алексей Сокольский
ЭкономикаЕще
Беднейшая страна Европы
Киев оттягивает похороны Украины
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования