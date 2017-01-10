Асад: Боевики оставили без питьевой воды 5 млн жителей Дамаска

Президент Сирии Башар Асад заявил, что боевики террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) три недели удерживают жителей Дамаска без питьевой воды, передает агентство SANA.

«Сейчас террористы захватили главный источник питьевой воды, питающий Дамаск, тем самым отрезав 5 млн жителей от воды на протяжении трех недель. Задача сирийской армии — освобождение этих территорий, чтобы не дать террористам, используя воду, задушить столицу», — сказал он.

Также Асад подтвердил готовность к переговорам в Астане 23 января и добавил, что на встрече может быть поднят вопрос о референдуме по конституции Сирии.

В конце декабря 2016 года сообщалось, что боевики отравили источники воды в окрестностях Дамаска дизельным топливом, пишет Газета.Ru.