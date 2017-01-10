Бронетанковая рота США направляется в Латвию

В Латвию в конце февраля прибудет бронетанковая рота США. Об этом, как передает RT, заявил командующий Национальными вооруженными силами (НВС) балтийской республики Леонидс Калныньш.

«Прибытие (роты) запланировано на конец февраля», — сказал он.

Калныньш добавил, что нескольких десятков единиц тяжёлой бронетехники США прибудет в Латвию в рамках миссии Atlantic Resolve, которая направлена на усиление «восточного фланга» НАТО.

Ранее стало известно, что США планируют увеличить масштаб военных учений в Европе.