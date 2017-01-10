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Асад: Власти Сирии движутся к победе в войне с террористами

09.01.2017 - 12:50

Президент Сирии Башар Асад в интервью журналистам телеканала France Info и радиостанции RTL заявил, что правительство Сирии уверенно движется к победе в войне с террористами, которая длится уже более 5 лет.

«Сейчас наступил имеющий решающее значение этап войны - мы находимся на пути к победе, - отметил сирийский лидер. - И эта победа наступит тогда, когда мы уничтожим всех террористов».

По его мнению, самое сложное в настоящее время - освободить гражданское население от гнета террористов, пишет «МИР 24».

«Мы не можем допустить, чтобы мирные жители оставались под их властью, которая сопровождается многочисленными казнями и отрубанием голов, - указал президент. - Сирийское государство не может позволить этого. Поэтому необходимо добиться освобождения людей, хотя за это подчас приходится дорого расплачиваться».

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