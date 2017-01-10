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В Китае успешно провели испытания самолета на водородном топливе

09.01.2017 - 11:47

Китай провел успешный испытательный полет самолета на водородных топливных элементах, передает Газета.Ru.
Сообщается, что летательный аппарат был создан учеными из китайской провинции Ляонин. За основу был взят двухместный электрический самолет RX1E.

Испытательный полет был проведен в городе Шэньян. Самолет поднялся на высоту в 320 м над землей.
Самолет оснащен водородным топливным элементом, который вырабатывает мощность в 20 кВт, за счет чего осуществляется питание бортовых систем, электромотора и ведется подзарядка аккумуляторов.

В сентябре сообщалось, что французская транспортная компания Alstom презентовала первый в мире пассажирский поезд, который будет ездить по железным дорогам Германии, только на водороде.

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