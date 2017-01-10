Пушилин: Ячейки "Донецкой Республики" могут открыться в подконтрольных Киеву городах

Первичные ячейки общественного движения «Донецкая Республика» вслед за Славянском могут открыться и в других подконтрольных киевской власти городах. Об этом заявил руководитель центрального исполкома ОД «ДР», председатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин.

«Семнадцать жителей Славянска на сегодня являются членами общественного движения «Донецкая Республика». Безусловно, мы будем рады каждому, кто захочет к нам присоединиться. Но открытие первичных ячеек в новых городах на подконтрольной Украине территории должно быть, прежде всего, осознанным решением и личной заинтересованностью жителей «той стороны»», – сказал он, сообщают «Новости Донецкой Республики».