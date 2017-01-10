В Таиланде могут ввести смертную казнь для коррумпированных госслужащих

В Таиланде чиновники, признанные виновными в коррупции, могут быть приговорены к смертной казни, если ущерб от их деятельности составит 1 млрд батов ($28,6 млн). Соответствующее предложение по изменению законодательства одобрил Национальный комитет по руководству реформами.

Как передаёт RT, решение одобрили 155 из 162 членов комитета.

Далее проект будет направлен для рассмотрения в правительство, парламент и конституционную комиссию.

При этом в соответствии с предложением авторов законодательной инициативы, если размер ущерба не превысит 1 млн батов ($28 тыс.), наказание предусматривается в виде тюремного заключения сроком до пяти лет. За ущерб до 10 млн батов ($285 тыс.) предлагается наказание в виде десяти лет лишения свободы.