ВСУ обстреляли из минометов село Ленинское

Украинские силовики накануне вечером обстреляли из минометов село Ленинское Новоазовского района на юге ДНР. Об этом сообщил сегодня источник в силовых ведомствах Республики.

«Около 21:00 украинская сторона открыла огонь из минометов калибра 82 мм по селу Ленинское. По нему ВСУ выпустили свыше 20 мин», — сказано в сообщении.

Кроме того, под огнем украинских подразделений оказалась территория контрольно-пропускного пункта «Майорск» под Горловкой и Донецкого аэропорта.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, сообщают «Новости Донецкой Республики».