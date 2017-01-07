СМИ: В Германии началась разгрузка военной техники США

В немецком городе Бремерхафен началась разгрузка военной техники бронетанковой группы пехотной дивизии США. Об этом пишет Deutsche Welle.

Отмечается, что технику погрузят в железнодорожные вагоны, после чего отправят к месту назначения через территории Германии и Польши.

4 января в немецкий порт прибыло транспортное судно Resolve, а 8 января ожидается прибытие судов Freedom и Endurance.

Ранее сообщалось, что США возобновили работу хранилища военной техники в Нидерландах и приступили к размещению в нём танков, пишет RT.