Кравчук: Ни у кого нет рецепта, как прекратить войну в Донбассе

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что разрабатывать план того, как прекратить войну в Донбассе, нужно совместно с Россией "на основании общечеловеческих принципов". Об этом он сказал в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

При этом Кравчук отметил, что ни у кого нет такого рецепта, но искать его необходимо.

"Вы знаете, если бы… Вот вы сказали, если бы я пришел и сказал: "Вот, я имею рецепт"... Если бы я такой рецепт имел… Я думаю, что сегодня такого рецепта нет ни у кого. Но искать рецепт надо", - сказал Кравчук.

"И я предлагал (и сейчас предлагаю) Кремлю определить 5 человек, моральных авторитетов, которые никогда не были у власти, в партиях, нигде… Просто моральные авторитеты. В Украине таких 5. Пусть сядут и напишут документ, что нужно сделать, чтобы прекратилась война и наладить отношения. Не надо братские, не надо дружеские, надо просто человеческие, партнерские отношения. Потому что мы знаем, чем заканчиваются братские – старший брат садится на младшего брата. Это уже мы видели, это мы знаем, и не надо этого делать – это нехорошо", - сказал Кравчук.

Если бы такой документ, по мнению Кравчука, был разработан, то его нужно было бы передать президентам Украины и России, сообщают «Новости Донецкой Республики».