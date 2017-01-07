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Басурин: ВСУ попытались прорваться в районе Водяного

06.01.2017 - 15:30

Украинские силовики предприняли попытку прорыва на мариупольском направлении в районе Водяного, заявил в пятницу журналистам заместитель командующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

"Отмечается усиление количества обстрелов и вооруженных провокаций на линии соприкосновения войск. В частности, на этой неделе имели место провокации со стороны украинских ДРГ в районе Водяного", — сказал Басурин.

По его словам, украинские силовики пытались проникнуть на территорию ДНР и захватить выгодные для себя позиции.

"Не оставляются попытки со стороны передовых групп ВСУ продвинуть свои позиции в районе Донецкой фильтровальной станции, что является грубейшим нарушением всех договоренностей", — добавил Басурин, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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