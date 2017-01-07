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Украина вдвое увеличила отбор газа из ПХГ

06.01.2017 - 14:13

Суточные объемы отбора топлива из подземных хранилищ газа (ПХГ) на Украине будут увеличены в два раза - до ста миллионов кубометров. Об этом сообщил пресс-секретарь "Укртрансгаза" Максим Билявский на своей странице в Facebook.

По его словам, этого хватит "для покрытия потребностей украинских потребителей". "Все заказы стран-импортеров выполняются в полном объеме", - уточнил он. Сообщение сопровождается хэштегом "морозы", что указывает на причину увеличения отбора из ПХГ.

1 января 2017 года из ПХГ было "поднято" 43,32 миллиона кубометров газа, 4 января объем увеличился до 60,7 миллиона "кубов". Среднесуточный импорт газа 1-4 января составил 48,1 миллиона кубометров, внутренняя добыча - 56,6 миллиона, пишет "Интерфакс-Украина". Утром 5 января в ПХГ оставалось 11,791 миллиарда кубометров газа, сейчас суточный отбор составляет 83 процента мощностей ПХГ.

9 декабря 2016 года Россия и Украина при посредничестве Еврокомиссии провели переговоры о бесперебойном снабжении потребителей топливом. По итогам встречи Украина согласилась закупить у РФ дополнительно до четырех миллиардов кубометров газа, если будет подписано соглашение о возможности приобретать газ в обход контрактных условий. Россия не согласилась с этим. Дата следующего раунда переговоров не определена, пишет «Российская газета».

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