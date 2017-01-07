Пушилин положительно оценил работу депутатов Народного Совета ДНР

Председатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин положительно оценил работу депутатов парламента Республики в 2016 году. Об этом он рассказал сегодня журналистам.

«В целом работу депутатов оцениваю удовлетворительно. Никто из нас не был подкованным политиком, когда пришел в Народный Совет два года назад. За этот год очень многие заметно выросли. И это плюс», — сказал он.

По его словам, у парламентариев еще остаются проблемы с обращениями граждан и решением проблем населения в своих округах, и «этим вопросам стоит уделить в 2017 году максимальное внимание».

Председатель парламента добавил, что в 2016 году депутаты приняли 264 постановления, из них 148 законов и законопроектов.

«Эта цифра, на мой взгляд, оптимальна. Да, можно было принять и 300, и 500 законов. Но важно не количество, а их имплементация в дальнейшем. Каждый закон предполагает определенную нормативную базу, которую должны вырабатывать и принимать профильные министерства и ведомства. И если они не будут успевать за темпами Народного Совета, значит, закон не будет работать», — отметил Пушилин.

Весенняя сессия парламента Республики откроется 3 февраля, сообщают «Новости Донецкой Республики».