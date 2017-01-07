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В Донецке взорвался микроавтобус, перевозивший взрывчатку

06.01.2017 - 13:59

Микроавтобус взорвался в Донецке, по предварительным данным, инцидент произошел из-за неосторожного обращения со взрывчатым веществом, которое находилось в автомобиле, сообщили в пресс-службе МВД Донецкой Народной Республики.

"В Киевском районе Донецка взорвался микроавтобус марки "Мерседес", принадлежащий 44-летнему местному жителю. Стражи порядка установили, что владелец автомобиля перевозил взрывчатое вещество, в результате неосторожного обращения с котором прогремел взрыв", — говорится в сообщении пресс-службы МВД ДНР.

О пострадавших в ведомстве не сообщают. По данным ведомства, сейчас проводится проверка обстоятельств случившегося, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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