На западе Донецка в результате обстрелов со стороны ВСУ поврежден жилой дом

Жилой частный дом поврежден в поселке Трудовские Петровского района Донецка в результате ночного обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом сегодня сообщил глава райадминистрации Максим Жуковский.

"Стреляли ВСУ, значит, по Карнавальной, 77. Там осколком окно вынесло, а 71 дом остался без света. Осколком повредило линию электропередачи. Будем сегодня ее восстанавливать", — сказал глава райадминистрации.

По словам Жуковского, жертв среди мирных жителей удалось избежать, сообщают «Новости Донецкой Республики».