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ВСУ обстреляли 7 прифронтовых районов ДНР

06.01.2017 - 10:59

Украинские силовики с вечера 5 января обстреляла семь прифронтовых районов Донецкой Народной Республики, выпущено свыше 90 мин. Об этом сообщил сегодня источник в силовых ведомствах ДНР.

"Наиболее интенсивным обстрелам подвергся поселок Александровка на западе столицы. По нему было выпущено 40 мин калибра 82 мм. Всего в период с 18:00 до полуночи украинской стороной было выпущено 92 мины: по поселкам Трудовские на западной окраине Донецка, Зайцево под Горловкой, селам Ленинское на юге страны, Веселое Ясиноватского района, территории промзоны под Ясиноватой, району "Вольво-Центра" на северной окраине Донецка", — сказано в сообщении.

Он добавил, что наряду с минометами подразделения противника активно использовали различного типа гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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