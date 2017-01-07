Байден: США ответили на кибератаки "тайными операциями"

США ответили на кибератаки, якобы осуществлённые российскими хакерами, но не все действия американских спецслужб будут преданы огласке. Об этом заявил вице-президент США Джозеф Байден.

«Когда вопрос больше месяца тому назад заключался в том, ответим ли мы на хакерские атаки, я сказал, что мы сделаем это, когда (и как) выберем. Что-то из того, что мы сделали, вам будет известно, что-то — нет. И мы сделали и то, и другое», — сказал Байден.

Ранее спикер палаты представителей конгресса США республиканец Пол Райан призвал не перекладывать вину за поражение Хиллари Клинтон на президентских выборах на хакеров.

29 декабря действующий президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций в отношении России за якобы имевшее место вмешательство российских хакеров в президентские выборы.

В Кремле категорически отрицают причастность России к хакерским атакам и называют данные обвинения бездоказательными, пишет RT.