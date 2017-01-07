Информационно-аналитическое сетевое издание
суббота, 7 Января, 2017
Видео Интервью

Подробно

Военнослужащий ВСУ перешел на сторону ЛНР

05.01.2017 - 21:26

Военнослужащий ВСУ, самовольно покинув свое подразделение, перешел на сторону Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.

"Не согласный с политикой украинской власти и не готовый воевать против своего народа житель Старобельского района Евгений дезертировал и перешел на сторону Луганской Народной Республики", — сообщили в пресс-службе.

По данным МГБ, вернувшись в 2016 году домой из Российской Федерации, куда житель Старобельского района уехал с началом вооруженного конфликта в Донбассе, Евгений "подвергся угрозам уголовного преследования и физическому воздействию со стороны офицеров Старобельского военкомата и сотрудников милиции".

Молодой человек утверждает, что его "под охраной доставили на медкомиссию и заставили подписать документы о приеме на службу по контракту в ВСУ". После чего его направили в 92-ю бригаду, дислоцирующуюся в Харьковской области, из которой он и дезертировал.

В ЛНР Евгений собирается найти работу, сообщили в пресс-службе, сообщают «Новости Донецкой Республики».

ПолитикаБольше материалов
Как будем брать города
Константин Щемелинин
Качели 2017-го
Дмитрий Стешин
Украина: война после войны
Владислав Гулевич
Русский год Донбасса
Андрей Бабицкий
Победа Донбасса неизбежна
Геннадий Дубовой
Санкции от Моськи
Александр Гончаров
«Бацька» против креста?
Петр Иванченко
Колесо историиБольше материалов
Накануне Рождества Спасителя
Неизбежно посрамление конкурентов Христа
Егор Минаков
Незабытые солдаты империи
Преемственность равнозначна сохранению фундамента
Руслан Устраханов
Когда не слушают святых
То мгла безумия застилает страну
Александр Гончаров
Попытка осмысления Катастрофы
Задача - создание ядра соборного организма России
о. Николай (Лызлов)
ОбществоБольше материалов
Главный берсеневский рекорд
Общине церкви свт. Николы на Берсеневке исполнилось 25 лет
Анна Андреева
Свет Отца и шелуха прагматиков
Демократические бредни и монархическая реальность
Александр Гончаров
Слово о русских
Надеемся на Бога! Надеемся на Россию! А больше и надеяться не на кого!
Алексей Сокольский
Тангалашка захватил школу
Проникновение «клерикалов» в образование предотвращено
Александр Гончаров
БлогиЕще
Когда стыдно за иерархов
Церковный аккорд в "украинизации" Белоруссии
Егор Друм
Будьте русскими в новом году
Уважают только сильных русских и сильную Россию
Отдел информации
ПроисшествияЕще
День памяти Владимира Сухомлина
Александр Владимиров
Дело Карауловой: 4 вместо 14
Мягкость к поклонникам "джихада" может обернуться большой кровью
Руслан Устраханов
Бешенство бесноватой буженины
Про Б.Рынска, Торквемаду и родимые пятна
Вячеслав Булатов
ЭкономикаЕще
Беднейшая страна Европы
Киев оттягивает похороны Украины
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования