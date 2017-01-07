Военнослужащий ВСУ перешел на сторону ЛНР

Военнослужащий ВСУ, самовольно покинув свое подразделение, перешел на сторону Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.

"Не согласный с политикой украинской власти и не готовый воевать против своего народа житель Старобельского района Евгений дезертировал и перешел на сторону Луганской Народной Республики", — сообщили в пресс-службе.

По данным МГБ, вернувшись в 2016 году домой из Российской Федерации, куда житель Старобельского района уехал с началом вооруженного конфликта в Донбассе, Евгений "подвергся угрозам уголовного преследования и физическому воздействию со стороны офицеров Старобельского военкомата и сотрудников милиции".

Молодой человек утверждает, что его "под охраной доставили на медкомиссию и заставили подписать документы о приеме на службу по контракту в ВСУ". После чего его направили в 92-ю бригаду, дислоцирующуюся в Харьковской области, из которой он и дезертировал.

В ЛНР Евгений собирается найти работу, сообщили в пресс-службе, сообщают «Новости Донецкой Республики».