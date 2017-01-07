Информационно-аналитическое сетевое издание
суббота, 7 Января, 2017
Видео Интервью

Подробно

ВСУ открыли огонь по Зайцево

05.01.2017 - 19:43

Жилой частный дом в центре поселка Зайцево под Горловкой поврежден в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом сообщил сегодня и.о. главы администрации Горловки Иван Приходько.

«Около 18:00 украинские силовики открыли огонь по Зайцево. Есть прилет по улице Карбышева, 80 — это центральная часть поселка, там зафиксировано прямое попадание в частный дом. Обстановка несколько обострилась, те, кто живут ближе к линии фронта, попрятались в подвалы», — сказано в сообщении.

Приходько добавил, что в настоящий момент ведется разбор завалов, информация о пострадавших уточняется.

В свою очередь, в администрации Новоазовского района сообщили об обстрелах во второй половине дня сел Саханка и Коминтерново, огонь велся из минометов калибра 120 мм.
В это же время минометные обстрелы были отмечены и в зоне Донецкого аэропорта, сообщают «Новости Донецкой Республики».

ПолитикаБольше материалов
Как будем брать города
Константин Щемелинин
Качели 2017-го
Дмитрий Стешин
Украина: война после войны
Владислав Гулевич
Русский год Донбасса
Андрей Бабицкий
Победа Донбасса неизбежна
Геннадий Дубовой
Санкции от Моськи
Александр Гончаров
«Бацька» против креста?
Петр Иванченко
Колесо историиБольше материалов
Накануне Рождества Спасителя
Неизбежно посрамление конкурентов Христа
Егор Минаков
Незабытые солдаты империи
Преемственность равнозначна сохранению фундамента
Руслан Устраханов
Когда не слушают святых
То мгла безумия застилает страну
Александр Гончаров
Попытка осмысления Катастрофы
Задача - создание ядра соборного организма России
о. Николай (Лызлов)
ОбществоБольше материалов
Главный берсеневский рекорд
Общине церкви свт. Николы на Берсеневке исполнилось 25 лет
Анна Андреева
Свет Отца и шелуха прагматиков
Демократические бредни и монархическая реальность
Александр Гончаров
Слово о русских
Надеемся на Бога! Надеемся на Россию! А больше и надеяться не на кого!
Алексей Сокольский
Тангалашка захватил школу
Проникновение «клерикалов» в образование предотвращено
Александр Гончаров
БлогиЕще
Когда стыдно за иерархов
Церковный аккорд в "украинизации" Белоруссии
Егор Друм
Будьте русскими в новом году
Уважают только сильных русских и сильную Россию
Отдел информации
ПроисшествияЕще
День памяти Владимира Сухомлина
Александр Владимиров
Дело Карауловой: 4 вместо 14
Мягкость к поклонникам "джихада" может обернуться большой кровью
Руслан Устраханов
Бешенство бесноватой буженины
Про Б.Рынска, Торквемаду и родимые пятна
Вячеслав Булатов
ЭкономикаЕще
Беднейшая страна Европы
Киев оттягивает похороны Украины
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования