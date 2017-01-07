ВСУ открыли огонь по Зайцево

Жилой частный дом в центре поселка Зайцево под Горловкой поврежден в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом сообщил сегодня и.о. главы администрации Горловки Иван Приходько.

«Около 18:00 украинские силовики открыли огонь по Зайцево. Есть прилет по улице Карбышева, 80 — это центральная часть поселка, там зафиксировано прямое попадание в частный дом. Обстановка несколько обострилась, те, кто живут ближе к линии фронта, попрятались в подвалы», — сказано в сообщении.

Приходько добавил, что в настоящий момент ведется разбор завалов, информация о пострадавших уточняется.

В свою очередь, в администрации Новоазовского района сообщили об обстрелах во второй половине дня сел Саханка и Коминтерново, огонь велся из минометов калибра 120 мм.

В это же время минометные обстрелы были отмечены и в зоне Донецкого аэропорта, сообщают «Новости Донецкой Республики».