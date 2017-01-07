ВСУ готовят масштабную мобилизацию офицеров запаса

Заместитель начальника Главного управления персоналом Генерального штаба ВСУ полковник Марк Андрусяк сообщил о том, что в этом году планируется масштабная мобилизация офицеров запаса.

«Планируем в этом году провести призыв. В количестве порядка четырех тысяч», — сказал Андрусяк.

Под призыв подпадают те, кто закончил военные кафедры, но не служил в вооруженных силах Украины.

«Согласно руководящих документов, под призыв подпадают лица до 43 лет, которые не служили в вооруженных силах», — добавил полковник Генштаба ВСУ, сообщают «Новости Донецкой Республики».