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Конгрессмен: Доказательств помощи Трампу со стороны РФ во время выборов нет

03.01.2017 - 21:42

Нет реальных доказательств того, что Россия пыталась помочь избранному президенту США Дональду Трампу во время президентских выборов. Об этом заявил председатель комитета по разведке палаты представителей американского конгресса республиканец Девин Нуньес.

«Исходя из того, что я видел, мы не получали от разведки доказательств того, что россияне пытались напрямую помочь Трампу», — сказал Нуньес в интервью Washington Examiner.

При этом он не стал опровергать обвинения со стороны американских властей в адрес России в организации кибератак во время президентских выборов, пишет RT.
Ранее спецслужбы США обвинили Россию в кибератаках, которые, как они утверждают, повлияли на итог президентских выборов в стране.

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