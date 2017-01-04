Власти Украины могут запретить Марин Ле Пен въезд в страну

В Службе безопасности Украины не исключили, что кандидату в президенты Франции, лидеру партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен будет закрыт въезд на Украину. Об этом заявил руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук.

"Если официальные личности делают такие заявления, то наша служба и министерство иностранных дел оценивают их и реагируют соответствующим образом. Я не исключаю, что Ле Пен будет закрыт въезд или будут приняты еще какие-то меры", — сказал Ткачук, сообщают «Новости Донецкой Республики».

Ранее, лидер политической партии "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что присоединение Крыма к России "не является незаконным".