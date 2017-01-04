ВСУ за сутки 282 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские силовики за прошедшие сутки 282 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом во время брифинга 3 января сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«При этом противник выпустил по территории Республики сто двадцать четыре мины калибра 120 и 82 мм, а также сто тридцать боеприпасов из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись БМП и стрелковое оружие. Обстрелам со стороны украинских боевиков Грузевича, Николюка, Соколова и Делятицкого подверглись населенные пункты Республики: Зайцево, Горловка, Железная Балка, Михайловка, Васильевка, Ясиноватая, Крутая Балка, Минеральное, Жабичево, Александровка, Коминтерново, Саханка, Ленинское и поселок шахты «Трудовская» Петровского района Донецка», — сообщил Эдуард Басурин, сообщают «Новости Донецкой Республики».