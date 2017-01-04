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Учебные сборы артиллеристов и отрядов разграждения начались в ЛНР

03.01.2017 - 16:55

Народная милиция ЛНР приступила к проведению учебных сборов для командиров взводов артиллерийских корректировщиков и личного состава отрядов разграждения. Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики майор Андрей Марочко.

"В подразделениях Народной милиции в течение недели проводятся сборы с командирами взводов, артиллерийскими корректировщиками и отрядами разграждения",- сказал он.

"Мы планово повышаем уровень профессионализма и готовность к выполнению задач по защите и безопасности народа Луганской Народной Республики", - подчеркнул Марочко, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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