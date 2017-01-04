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В Екатеринбурге из-за отказавшего двигателя экстренно сел самолет

03.01.2017 - 15:13

Самолет совершил экстренную посадку в Екатеринбурге из-за отказавшего двигателя. Об этом сообщает РЕН ТВ во вторник, 3 января.
Посадка произошла в 03:05 мск (05:05 по местному времени). Сразу после нее пилот пояснил, что у воздушного судна отказал левый двигатель.

По информации телеканала, никто из экипажа и пассажиров самолета не пострадал. Он должен был вылететь в Москву.

В екатеринбургском аэропорту Кольцово в 05:05 приземлилcя самолет, выполнявших рейс авиакомпаний «Аэрофлот», Air France и KLM Москва — Екатеринбург, следует из данных онлайн-табло.

1 января был отложен вылет самолета в Екатеринбург из московского аэропорта Домодедово из-за неисправности машины. Причины поломки лайнера не назывались, пишет Lenta.ru.

Днем ранее, 31 декабря, из-за отказа двигателя экстренно сел в Красноярске пассажирский самолет японской авиакомпании, который выполнял рейс из Франкфурта-на-Майне в Токио. На его борту находились более 170 пассажиров.

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