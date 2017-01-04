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Порошенко подписал закон "О Высшем совете правосудия"

03.01.2017 - 13:53

Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон «О Высшем совете правосудия». Отмечается, что закон был подписан в ходе встречи с председателем Высшего совета юстиции Игорем Бенедисюком и заместителем главы администрации президента Алексеем Филатовым.

«Орган (Высший совет правосудия), который убирает политическую составляющую в судебной ветви власти, прежде всего, из механизмов назначения, перевода, увольнения судей, предоставления согласия на задержание или арест судьи», — говорится в сообщении на сайте украинского президента.

Закон был принят Верховной радой Украины 21 декабря 2016 года, пишет RT.

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