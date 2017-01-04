Информационно-аналитическое сетевое издание
среда, 4 Января, 2017
Видео Интервью

Подробно

На Украине анонсировали производство американской винтовки М16 по стандартам НАТО

03.01.2017 - 14:59

Государственное предприятие "Укроборонсервис" совместно с американской компанией Aeroscraft будет производить стрелковое оружие по стандартам НАТО в Украине. Первым проектом станет винтовка М16, - об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Такие договоренности являются результатом подписанного Меморандума о сотрудничестве между двумя компаниям.

"Первым оружием, которое по пилотному проекту будет изготовлено в Украине, станет автоматическая винтовка М16 модели WAC47. Изготовление оружия по стандарту НАТО является важной частью развития и реформирования украинского ОПК", - сообщил глава ГП "Укроборонсервис" Сергей Микитюк, сообщают «Новости Донецкой Республики».

Больше материалов по теме

24.12 - 15:25 Марин Ле Пен: Франции стоит выйти из Евросоюза и НАТО
19.12 - 21:55 Генсек НАТО осудил убийство посла РФ в Анкаре
19.12 - 12:31 Заседание Совета Россия — НАТО началось в Брюсселе
18.12 - 13:25 Столтенберг объяснил позицию НАТО по конфликту в Сирии
15.12 - 20:34 Грушко: Россия рассчитывает на откровенный разговор с НАТО
Поющие в клоповнике
17.11 - 06:57 Политика
НАТО, всасывая в себя все новых и новых членов, надорвался
НАТО жалуется
22.01 - 15:46 Политика
на безответные попытки наладить контакты с Россией
"Партнеры" по локоть в крови
01.12 - 07:39 Политика
Россия заявила об ответственности НАТО за атаку на Су-24
ПолитикаБольше материалов
Русский год Донбасса
Андрей Бабицкий
Победа Донбасса неизбежна
Геннадий Дубовой
Санкции от Моськи
Александр Гончаров
Мудрость современного Китая
Константин Щемелинин
Сирия. Итоги войны 2016
Николай Севостьянов
Вложение в будущих русских
Константин Щемелинин
ОбществоБольше материалов
Слово о русских
Алексей Сокольский
Тангалашка захватил школу
Александр Гончаров
Война против самих себя
Александр Гончаров
Помыслы глупца
Александр Гончаров
Колесо историиБольше материалов
Незабытые солдаты империи
Руслан Устраханов
Когда не слушают святых
Александр Гончаров
Холопы бегут к панам
Сказывается исторический инстинкт
Вячеслав Тихвинцев
Что советскому хорошо
То русскому смерть
Отдел информации
ПроисшествияБольше материалов
Дело Карауловой: 4 вместо 14
Руслан Устраханов
Наручники для Санта-Клауса
Александр Никишин
Роковая связь
Гибель посла РФ и катастрофа Ту-154 в районе Сочи
Константин Щемелинин
Под Сочи упал Ту-154 Минобороны
Список погибших пассажиров и членов экипажа военного лайнера
Отдел информации
БлогиЕще
Будьте русскими в новом году
Уважают только сильных русских и сильную Россию
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования