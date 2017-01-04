На Украине анонсировали производство американской винтовки М16 по стандартам НАТО

Государственное предприятие "Укроборонсервис" совместно с американской компанией Aeroscraft будет производить стрелковое оружие по стандартам НАТО в Украине. Первым проектом станет винтовка М16, - об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Такие договоренности являются результатом подписанного Меморандума о сотрудничестве между двумя компаниям.

"Первым оружием, которое по пилотному проекту будет изготовлено в Украине, станет автоматическая винтовка М16 модели WAC47. Изготовление оружия по стандарту НАТО является важной частью развития и реформирования украинского ОПК", - сообщил глава ГП "Укроборонсервис" Сергей Микитюк, сообщают «Новости Донецкой Республики».