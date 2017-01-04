Прокуратура ДНР за год приняла к рассмотрению почти 1,4 тыс. уголовных дел

Прокуратура ДНР за прошедший год приняла к рассмотрению 1 383 уголовных дела. Об этом сообщил сегодня начальник следственного управления Генпрокуратуры Республики Роман Белоус.

«В 2016 году следователями органов прокуратуры расследовалось 1383 уголовных дела, в том числе следственным управлением – 504 дела, территориальными органами прокуратуры – 203 дела», — сказал Белоус.

Он добавил, что в числе принятых к рассмотрению материалов значатся несколько резонансных дел. В частности, это уголовное дело по обвинению семи сотрудников ПАО «Шахта им. А.Ф. Засядько» в нарушении правил безопасности ведения горных работ, результатом которых стала гибель 32 горняков.

Также отмечается уголовное дело по обвинению десяти членов казачьего объединения «Область войска Донского» в организации банды и совершении особо тяжких преступлений, в том числе убийств и похищений людей. Кроме того, на рассмотрении Генеральной прокуратуры Республики находятся уголовные дела в отношении командиров ВСУ, ответственных за обстрелы населенных пунктов ДНР, сообщают «Новости Донецкой Республики».