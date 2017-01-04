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Порошенко: США - стратегический партнер Украины

03.01.2017 - 14:55

США остаются надежным стратегическим партнером Украины как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

"С момента признания независимости Украины США остаются надежным и стратегическим партнером Украины как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций, - цитирует пресс-служба поздравление Порошенко по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и США. - А между двумя государствами заложено настоящее демократическое партнерство, в рамках которого США продолжают оказывать неоценимую практическую помощь в развитии государственных институтов, гражданского общества, рыночной экономики и укреплении безопасности нашей страны".

Порошенко отметил, что Украина, приняв непростое решение об отказе от ядерного оружия и больших объемов вооружений, а также от запасов высокообогащенного урана, полагалась на заверения и гарантии безопасности иностранных партнеров, в первую очередь — США.

Президент Украины поблагодарил США "поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в сложные времена", сообщают «Новости Донецкой Республики».

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