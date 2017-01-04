Жертвами мощного торнадо в Алабаме стали 4 человека

Не менее четырех человек стали жертвами мощного торнадо в американском городе Рехобет (штат Алабама). Как пишет «Российская газета», тела погибших были найдены в одном из строений, которое находилось на пути стихии.

Торнадо повредил также многие другие дома и постройки. Кроме того, в районе были зафиксированы наводнения, вызванные ливнями.

В течение последних 24 часов на ряд регионов южных американских штатов обрушились штормовые ветра и дожди. В Луизиане непогода оставила без электроэнергии порядка 100 тысяч человек.