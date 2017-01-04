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Трамп: КНДР не создаст ракету, способную достичь США

03.01.2017 - 08:10

КНДР не сможет завершить создание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), разработка которой, по заявлениям Пхеньяна, находится на последнем этапе. Сообщение об этом избранный президент США Дональд Трамп разместил на своей странице в Twitter.

"Северная Корея только что заявила, что она находится на финальных стадиях разработки ядерного оружия, способного достичь частей США, - сказал Трамп. - Этого не произойдет", пишет «Российская газета».

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын в новогоднем обращении объявил, что создаваемая в КНДР МБР находится "в последней стадии разработки" и страна "будет укреплять свой военный потенциал, если Соединенные Штаты не прекратят агрессивную политику".

Напомним, что резолюции СБ ООН запрещают Пхеньяну проводить испытания баллистических ракет. В КНДР эти документы не признают.

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