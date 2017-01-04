Трамп: КНДР не создаст ракету, способную достичь США

КНДР не сможет завершить создание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), разработка которой, по заявлениям Пхеньяна, находится на последнем этапе. Сообщение об этом избранный президент США Дональд Трамп разместил на своей странице в Twitter.

"Северная Корея только что заявила, что она находится на финальных стадиях разработки ядерного оружия, способного достичь частей США, - сказал Трамп. - Этого не произойдет", пишет «Российская газета».

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын в новогоднем обращении объявил, что создаваемая в КНДР МБР находится "в последней стадии разработки" и страна "будет укреплять свой военный потенциал, если Соединенные Штаты не прекратят агрессивную политику".

Напомним, что резолюции СБ ООН запрещают Пхеньяну проводить испытания баллистических ракет. В КНДР эти документы не признают.