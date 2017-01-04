Двое военных ВСУ погибли из-за неосторожного обращения с оружием

Пресс-центр военной операции украинских силовиков в соцсети Facebook сообщил, что неосторожное обращение с оружием стало причиной гибели двух украинских силовиков в Донбассе.

"2 января 2017 в результате нарушения правил обращения с оружием в одной из воинских частей в зоне проведения АТО, вблизи Марьинки, погибли двое военнослужащих и еще двое получили ранения, - говорится в сообщении. - По данному факту проводится расследование. Обстоятельства происшествия выясняются", пишет «Российская газета».

Власти Украины в 2014 г. начали военную операцию против ЛНР и ДНР, провозгласивших независимость после государственного переворота на Украине.