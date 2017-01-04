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Ассанж: США обвиняют РФ во вмешательстве в выборы для дискредитации Трампа

03.01.2017 - 08:55

Главный редактор сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что нынешняя администрация США обвиняет Россию в якобы вмешательстве в президентские выборы для того, чтобы дискредитировать избранного президента Дональда Трампа. Об этом он заявил в интервью Fox News.

«Они (нынешняя администрация США) пытаются лишить легитимности администрацию Трампа, которая скоро будет в Белом доме. Они пытаются сказать, что избранный президент Трамп не является законным президентом», — цитирует Ассанжа издание The Hill.

Ранее сообщалось, что юристы Ассанжа не исключают обращения к Трампу с просьбой прекратить расследование дела в отношении сайта.

Представитель переходной команды республиканца Шон Спайсер также заявил, что разведывательные службы США к настоящему времени не представили Трампу убедительных доказательств причастности России к хакерским атакам на системы американских политических организаций, пишет RT.

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