Ассанж: США обвиняют РФ во вмешательстве в выборы для дискредитации Трампа

Главный редактор сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что нынешняя администрация США обвиняет Россию в якобы вмешательстве в президентские выборы для того, чтобы дискредитировать избранного президента Дональда Трампа. Об этом он заявил в интервью Fox News.

«Они (нынешняя администрация США) пытаются лишить легитимности администрацию Трампа, которая скоро будет в Белом доме. Они пытаются сказать, что избранный президент Трамп не является законным президентом», — цитирует Ассанжа издание The Hill.

Ранее сообщалось, что юристы Ассанжа не исключают обращения к Трампу с просьбой прекратить расследование дела в отношении сайта.

Представитель переходной команды республиканца Шон Спайсер также заявил, что разведывательные службы США к настоящему времени не представили Трампу убедительных доказательств причастности России к хакерским атакам на системы американских политических организаций, пишет RT.