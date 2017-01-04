Спайсер: Разведка США не убедила Трампа в причастности РФ к кибератакам

Разведывательные службы США к настоящему времени не представили избранному президенту Дональду Трампу убедительных доказательств причастности России к хакерским атакам на системы американских политических организаций. Об этом заявил в интервью телеканалу Fox News представитель переходной команды ресубликанца Шон Спайсер.

«Нет абсолютно никаких доказательств того, что они (РФ) действительно оказали таким образом влияние на ход выборов», — сказал Спайсер, пишет RT.

По его словам, Трамп ежедневно заслушивает брифинги, устраиваемые членами разведсообщества.

Ранее Спайсер заявил, что Трамп сделает вывод о действиях нынешнего президента США Барака Обамы в адрес России после встречи с разведкой.

29 декабря Барак Обама подписал указ о введении новых санкций в отношении России за якобы имевшее место вмешательство российских хакеров в выборы президента США. Также было объявлено о высылке из страны 35 российских дипломатов.