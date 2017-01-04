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Референдум о вступлении в ЕС могут провести в Исландии

02.01.2017 - 19:58

В политических кругах Исландии заговорили о проведении референдума по вопросу вступления страны в Евросоюз. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что идея референдума о членстве в ЕС стала одной из основных тем в ходе переговоров о формировании нового правительства страны.

Так, правоцентристская и евроскептическая Партия независимости ведёт переговоры по данному вопросу с либеральной Партией реформ и партией «Светлое будущее».

Ранее премьер-министр Исландии Сигюрдюр Инги Йоханнссон подал в отставку по итогам парламентских выборов в стране.

Исландия подала заявку на вступление в ЕС в 2009 году, однако позже отозвала её. При этом страна входит в Шенгенскую зону, а также в Европейскую экономическую зону, пишет RT.

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