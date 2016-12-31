"Нафтогаз": транзит газа из России через Украину сократился на 19%

Транзит российского газа через Украину в Европу с 22 декабря сократился на 19% из-за увеличения его поставок по «Северному потоку». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Нафтогаз Украины».

Как стало известно, начиная с 22 декабря использование маршрута «Северный поток» — Opal возросло на 41%, с 57,1 млн до 80,5 млн кубометров, пишет Газета.Ru.

«В результате «Газпром» нарастил загрузку газопровода Opal с 50% до более 80% его мощности. За это время объемы транспортировки газа по украинской ГТС в направлении Словакии уменьшились на 19%, до 120,8 млн кубометров в сутки», — заявили в «Нафтогазе».

Также в компании добавили, что ежедневный общий объем поставок газа в Европу по обоим маршрутами фактически не менялся.

Ранее «Нафтогаз» пригрозил «Газпрому» подорожанием транзита газа на $4 млрд.