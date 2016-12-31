МИД РФ: Под санкции США попали дипломаты, работающие 2 месяца

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в список антироссийских санкций США попали дипломаты, которые проработали в Соединённых Штатах всего два месяца.

«Каким образом технологическим способом они могли быть задействованы в подрыве американских выборов, о чём говорят спецслужбы, указывая в качестве даты 2015 и весну 2016 года, просто вообще непонятно», — сказала Захарова, пишет RT.

В четверг, 29 декабря, действующий президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций в отношении России за якобы вмешательство российских хакеров в выборы президента США.

Президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет высылать американских дипломатов в ответ на американские действия.