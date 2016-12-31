Информационно-аналитическое сетевое издание
суббота, 31 Декабря, 2016
Видео Интервью

Подробно

МИД РФ: Под санкции США попали дипломаты, работающие 2 месяца

30.12.2016 - 19:37

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в список антироссийских санкций США попали дипломаты, которые проработали в Соединённых Штатах всего два месяца.

«Каким образом технологическим способом они могли быть задействованы в подрыве американских выборов, о чём говорят спецслужбы, указывая в качестве даты 2015 и весну 2016 года, просто вообще непонятно», — сказала Захарова, пишет RT.

В четверг, 29 декабря, действующий президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций в отношении России за якобы вмешательство российских хакеров в выборы президента США.

Президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет высылать американских дипломатов в ответ на американские действия.

ПолитикаБольше материалов
Газ и шведская паранойя
Иван Острогожцев
Страна жуликов и лохов
Виталий Трифонов
Киев репетирует удар
Константин Щемелинин
Путин объявил о смерти Запада
Константин Душенов
Спасти офицера Додю
Петр Иванченко
ПроисшествияБольше материалов
Наручники для Санта-Клауса
Александр Никишин
Роковая связь
Константин Щемелинин
Игры разума рождают чудовищ
Православный лоббист мусульман ждет 1917-й год
Алексей Сокольский
Ненависть арифмометра
Казус Кунтцмана — вопрос моральной гигиены
Иван Касилов
ОбществоБольше материалов
Война против самих себя
Александр Гончаров
Помыслы глупца
Александр Гончаров
В клетку к тиграм без АТО
Волна убийств и самоубийств В ВСУ и на Украине
Ростислав Звягинцев
Эталон человеческой гнили
оправдывает гнусное убийство посла России
Николай Севостьянов
Колесо историиЕще
Холопы бегут к панам
Вячеслав Тихвинцев
Что советскому хорошо
То русскому смерть
Отдел информации
Имперец на патриаршьем престоле
Патриарх Никон без черно-белых оценок
Александр Гончаров
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования