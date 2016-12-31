Госдеп не комментирует ответ Путина на санкции США

Госдепартамент не комментирует ответ президента России Владимира Путина на санкции США. Об этом заявил представитель ведомства.

«Мы видели высказывания президента Путина. Нам нечего добавить», — сказал представитель Госдепа.

29 декабря действующий президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций за якобы вмешательство российских хакеров в президентские выборы. Также было объявлено о высылке из страны 35 российских дипломатов.

В свою очередь, президент Владимир Путин заявил, что Россия никого не будет высылать в ответ на санкции США, пишет RT.