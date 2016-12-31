Спикер Верховной рады настаивает на введении визового режима с РФ

Спикер Верховной рады Андрей Парубий настаивает на введении визового режима с РФ в 2017 году. Об этом он заявил в интервью украинскому информагентству УНИАН.

"Я надеюсь, что в следующем году мы сможем достичь согласия относительно введения виз с Россией. Я буду настаивать, чтобы это решение нашло поддержку в сессионном зале", - отметил он и добавил, что этот вопрос остается под его "личной опекой".

Поясняя принадлежащую ему идею введения визового режима с Россией, Парубий сказал, что такой порядок пересечения границы должен действовать "со страной-агрессором".

"Это мое глубокое убеждение", - добавил он.

Спикер сказал также, что по этой проблеме "дискуссия продолжается", сообщают «Новости Донецкой Республики».