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Чехия передала России участника НВФ

30.12.2016 - 16:39

Чешские власти передали российской стороне Тагира Исрапилова, который обвиняется в участии в незаконном вооруженном формировании. Он также обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры РФ Александра Куренного.

«30 декабря по требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Чехии экстрадировали в Россию Тагира Исрапилова. Он обвиняется в совершении сразу нескольких тяжких преступлений, совершенных в Дагестане», — сказал Куренной.

Исрапилов, который был в международном розыске, обвиняется по статье 208 («Участие в незаконном вооруженном формировании»), части второй статьи 209 («Участие в устойчивой вооруженной группе») и статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ, пишет Телеканал 360°.

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