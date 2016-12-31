Путин выразил надежду на восстановление отношений между РФ и США

Президент России Владимир Путин в послании избранному президенту США Дональду Трампу выразил надежду на восстановление отношений между Москвой и Вашингтоном.

«В поздравительном послании глава российского государства высказал надежду, что после вступления Дональда Трампа в должность президента США два государства, действуя в конструктивном и прагматичном ключе, смогут предпринять реальные шаги по восстановлению механизмов двустороннего сотрудничества в различных областях и вывести на качественно новый уровень взаимодействие на международной арене», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

В послании Путин отметил, что вызовы, с которыми странам «приходится сталкиваться в последние годы, наглядно подтверждают, что российско-американские отношения остаются важным фактором обеспечения стабильности и безопасности в современном мире», пишет RT.