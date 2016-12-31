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В Госдуме считают, что нет смысла нагнетать отношения с США

30.12.2016 - 15:48

Глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов заявил, что ответные меры России на высылку российских дипломатов из США являются достаточными и нет необходимости нагнетать отношения.

«Я думаю, да (меры достаточные). Нам сейчас нет смысла нагнетать отношения с США, подыгрывая администрации Обамы. Потому что Обама сейчас будет делать всё, чтобы осложнить жизнь Трампу в ближайшее время да и на протяжении всех лет его президентства и, конечно, максимально осложнить возможность российско-американского сближения», — считает Никонов.

Он также отметил, что, когда затрагивается дипломатический корпус, ответные меры всегда носят симметричный характер.

29 декабря действующий президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций за якобы вмешательство российских хакеров в выборы президента США. Также было объявлено о высылке из страны 35 российских дипломатов, пишет RT.

Позднее МИД России предложил объявить персонами нон грата 35 американских дипломатов.

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