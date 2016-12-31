Путин: Россия никого не будет высылать в ответ на санкции США

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия никого не будет высылать в ответ на санкции США. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Возвращающиеся на Родину российские дипломаты проведут новогодние каникулы в кругу родных и близких – дома. Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники», — отмечается в сообщении.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ведомство предлагает президенту России Владимиру Путину объявить персонами нон грата 31 сотрудника посольства США в Москве и четырёх сотрудников генконсульства в Санкт-Петербурге.

29 декабря действующий президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций за якобы вмешательство российских хакеров в выборы президента США. Также было объявлено о высылке из страны 35 российских дипломатов, пишет RT.