Информационно-аналитическое сетевое издание
суббота, 31 Декабря, 2016
Видео Интервью

Подробно

Путин: Россия никого не будет высылать в ответ на санкции США

30.12.2016 - 15:39

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия никого не будет высылать в ответ на санкции США. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Возвращающиеся на Родину российские дипломаты проведут новогодние каникулы в кругу родных и близких – дома. Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники», — отмечается в сообщении.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ведомство предлагает президенту России Владимиру Путину объявить персонами нон грата 31 сотрудника посольства США в Москве и четырёх сотрудников генконсульства в Санкт-Петербурге.

29 декабря действующий президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций за якобы вмешательство российских хакеров в выборы президента США. Также было объявлено о высылке из страны 35 российских дипломатов, пишет RT.

ПолитикаБольше материалов
Газ и шведская паранойя
Иван Острогожцев
Страна жуликов и лохов
Виталий Трифонов
Киев репетирует удар
Константин Щемелинин
Путин объявил о смерти Запада
Константин Душенов
Спасти офицера Додю
Петр Иванченко
ПроисшествияБольше материалов
Наручники для Санта-Клауса
Александр Никишин
Роковая связь
Константин Щемелинин
Игры разума рождают чудовищ
Православный лоббист мусульман ждет 1917-й год
Алексей Сокольский
Ненависть арифмометра
Казус Кунтцмана — вопрос моральной гигиены
Иван Касилов
ОбществоБольше материалов
Война против самих себя
Александр Гончаров
Помыслы глупца
Александр Гончаров
В клетку к тиграм без АТО
Волна убийств и самоубийств В ВСУ и на Украине
Ростислав Звягинцев
Эталон человеческой гнили
оправдывает гнусное убийство посла России
Николай Севостьянов
Колесо историиЕще
Холопы бегут к панам
Вячеслав Тихвинцев
Что советскому хорошо
То русскому смерть
Отдел информации
Имперец на патриаршьем престоле
Патриарх Никон без черно-белых оценок
Александр Гончаров
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования