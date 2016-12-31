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Путин поздравил Обаму и Трампа с Новым годом

30.12.2016 - 15:46

Президент России Владимир Путин поздравил действующего президента США Барака Обаму и членов его семьи, избранного президента Дональда Трампа и американский народ с Новым годом.

«Жаль, что администрация президента Барака Обамы заканчивает свою работу подобным образом (введением санкций) , но, тем не менее, поздравляю его и членов его семьи с наступающим Новым годом. Поздравляю и избранного президента Дональда Трампа, весь американский народ!» — говорится в заявлении Путина, которое опубликовано на сайте Кремля.

Ранее Путин пригласил детей американских дипломатов на Новогоднюю ёлку в Кремль.

29 декабря действующий президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций за якобы вмешательство российских хакеров в выборы президента США. Также было объявлено о высылке из страны 35 российских дипломатов, пишет RT.

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