Украина подаст в международный суд иск против России

Украина подготовила иск в международный суд против России о нарушении договора о дружбе. Об этом заявил замминистра иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью украинскому изданию "Укринформ".

"Есть так называемый большой договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией. В нём написано, что Россия уважает территориальную целостность и нерушимость существующих границ. Сейчас мы берём эту статью и несём в международный суд. Мы в течение года готовили соответствующий иск, теперь эта подготовка закончилась", — сказал Пристайко.

По его мнению, Россия не выполняет данный пункт договора, поэтому её "есть за что судить", сообщают «Новости Донецкой Республики».