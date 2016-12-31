Информационно-аналитическое сетевое издание
суббота, 31 Декабря, 2016
Видео Интервью

Подробно

Актеру Цапнику запретили въезд на Украину

30.12.2016 - 14:19

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну на пять лет российскому актеру Яну Цапнику, который сыграл роль ополченца самопровозглашенной Донецкой народной республики в фильме "Военный корреспондент", сообщил в пятницу глава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко.

"Двадцать девятого декабря гражданину РФ Яну Цапнику вынесено постановление о запрете въезда на Украину сроком на пять лет и проинформировано министерство культуры Украины для внесения его в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины", — говорится в ответе СБУ на обращение Артеменко, размещенном на его странице в Facebook.

Также он сообщил, что Цапник должен был принять участие в новогодней программе украинского телеканала "Интер", пишет «РИА Новости».

ПолитикаБольше материалов
Газ и шведская паранойя
Иван Острогожцев
Страна жуликов и лохов
Виталий Трифонов
Киев репетирует удар
Константин Щемелинин
Путин объявил о смерти Запада
Константин Душенов
Спасти офицера Додю
Петр Иванченко
ПроисшествияБольше материалов
Наручники для Санта-Клауса
Александр Никишин
Роковая связь
Константин Щемелинин
Игры разума рождают чудовищ
Православный лоббист мусульман ждет 1917-й год
Алексей Сокольский
Ненависть арифмометра
Казус Кунтцмана — вопрос моральной гигиены
Иван Касилов
ОбществоБольше материалов
Война против самих себя
Александр Гончаров
Помыслы глупца
Александр Гончаров
В клетку к тиграм без АТО
Волна убийств и самоубийств В ВСУ и на Украине
Ростислав Звягинцев
Эталон человеческой гнили
оправдывает гнусное убийство посла России
Николай Севостьянов
Колесо историиЕще
Холопы бегут к панам
Вячеслав Тихвинцев
Что советскому хорошо
То русскому смерть
Отдел информации
Имперец на патриаршьем престоле
Патриарх Никон без черно-белых оценок
Александр Гончаров
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования