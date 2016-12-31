Актеру Цапнику запретили въезд на Украину

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну на пять лет российскому актеру Яну Цапнику, который сыграл роль ополченца самопровозглашенной Донецкой народной республики в фильме "Военный корреспондент", сообщил в пятницу глава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко.

"Двадцать девятого декабря гражданину РФ Яну Цапнику вынесено постановление о запрете въезда на Украину сроком на пять лет и проинформировано министерство культуры Украины для внесения его в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины", — говорится в ответе СБУ на обращение Артеменко, размещенном на его странице в Facebook.

Также он сообщил, что Цапник должен был принять участие в новогодней программе украинского телеканала "Интер", пишет «РИА Новости».