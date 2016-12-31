Лавров: РФ не оставит без ответа новые санкции США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не оставит без ответа новые антироссийские санкции США.

«Мы, конечно, не можем оставить подобные выходки без ответа. Взаимность — это закон дипломатии и международных отношений», — сказал Лавров, пишет RT.

Он также назвал безосновательными обвинения США в том, что Россия якобы вмешалась в избирательную кампанию.

29 декабря действующий президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций за якобы вмешательство российских хакеров в выборы президента США. Также было объявлено о высылке из страны 35 российских дипломатов.