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Лавров: РФ не оставит без ответа новые санкции США

30.12.2016 - 13:42

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не оставит без ответа новые антироссийские санкции США.

«Мы, конечно, не можем оставить подобные выходки без ответа. Взаимность — это закон дипломатии и международных отношений», — сказал Лавров, пишет RT.

Он также назвал безосновательными обвинения США в том, что Россия якобы вмешалась в избирательную кампанию.

29 декабря действующий президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций за якобы вмешательство российских хакеров в выборы президента США. Также было объявлено о высылке из страны 35 российских дипломатов.

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