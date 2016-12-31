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Савченко не исключила новых встреч с лидерами ДНР и ЛНР

30.12.2016 - 12:59

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что не исключает продолжения встреч с лидерами самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

«На нашей встрече (с лидерами ДНР и ЛНР) говорилось, что это возможно. Не нужно встречаться через 7-й, 12-й, 200-й километр... Следующий раз можно встретиться в Луганске или Донецке. А потом, например, в Киеве, если мы хотим результата», — приводит слова Савченко «Украинская правда».
Она подчеркнула, что встречи не должны быть постоянными и длинными, «как минский процесс», пишет RT.

Ранее глава ЛНР Игорь Плотницкий рассказал, что вместе с лидером ДНР Александром Захарченко провёл встречу с депутатом Верховной рады Надеждой Савченко. Впоследствии власти самопровозглашённых республик передали украинской стороне двух пленных женщин.

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