МИД РФ предлагает объявить персонами нон грата 35 дипломатов США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ведомство предлагает президенту России Владимиру Путину объявить персонами нон грата 31 сотрудника посольства США в Москве и четырёх сотрудников генконсульства в Санкт-Петербурге.

«Поэтому российский МИД вместе с коллегами из других ведомств внёс предложение на рассмотрение президента России о том, чтобы объявить персонами нон грата 31 сотрудника посольства США в Москве и четверых дипломатов из генерального консульства США в Санкт-Петербурге», — сказал Лавров.

Помимо этого, предлагается запретить американским дипломатам пользоваться их дачей в Серебряном Бору в Москве и складом на улице Дорожная.

Ранее Лавров заявил, что Россия не оставит без ответа новые антироссийские санкции США.

29 декабря действующий президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций за якобы вмешательство российских хакеров в выборы президента США. Также было объявлено о высылке из страны 35 российских дипломатов, пишет RT.