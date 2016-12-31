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МИД РФ предлагает объявить персонами нон грата 35 дипломатов США

30.12.2016 - 13:40

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ведомство предлагает президенту России Владимиру Путину объявить персонами нон грата 31 сотрудника посольства США в Москве и четырёх сотрудников генконсульства в Санкт-Петербурге.

«Поэтому российский МИД вместе с коллегами из других ведомств внёс предложение на рассмотрение президента России о том, чтобы объявить персонами нон грата 31 сотрудника посольства США в Москве и четверых дипломатов из генерального консульства США в Санкт-Петербурге», — сказал Лавров.
Помимо этого, предлагается запретить американским дипломатам пользоваться их дачей в Серебряном Бору в Москве и складом на улице Дорожная.

Ранее Лавров заявил, что Россия не оставит без ответа новые антироссийские санкции США.

29 декабря действующий президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций за якобы вмешательство российских хакеров в выборы президента США. Также было объявлено о высылке из страны 35 российских дипломатов, пишет RT.

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