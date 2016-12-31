ВСУ обстреляли окрестности Ясиноватой

Украинские силовики накануне вечером и ночью обстреляли из минометов населенные пункты в окрестностях Ясиноватой. Об этом сообщил сегодня источник в силовых ведомствах ДНР.

«С 18:00 до полуночи украинские силовики обстреливали из минометов калибрами 82 и 120 мм село Спартак, а также поселки Крутая Балка и Красный Партизан Ясиноватского района», — сказано в сообщении.

По данным источника, наряду с минометами украинская сторона применяла также вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие, сообщают «Новости Донецкой Республики».